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Испания забила семь голов в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022

Испания забила семь голов в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022
Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании разгромили соперников из Коста-Рики в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Игра в Дохе завершилась со счетом 7:0. Дубль в составе испанской команды оформил Ферран Торрес, забивший на 31-й (пенальти) и 54-й минутах. Еще по одному голу забили Дани Ольмо (11), Марко Асенсио (21), Гави (74), Карлос Солер (90) и Альваро Мората (90+2).

Испания вместе с Японией возглавляет таблицу группу E, у команд по 3 очка. Коста-Рика и Германия в первом туре очков не набрали.

Во втором туре Испания встретится с Германией, Коста-Рика сыграет с Японией. Оба матча запланированы на 27 ноября.

футбол ЧМ-2022
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