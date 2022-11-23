Сборная Германии проиграла Японии в матче ЧМ по футболу

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Германии со счетом 1:2 потерпели поражение от соперников из Японии в матче первого тура проходящего в Катаре чемпионата мира.

На 33-й минуте встречи в Эр-Райяне Илкай Гюндоган реализовал пенальти и вывел сборную Германии вперед.

На 75-й минуте японец Рицу Доан сравнял счет, на 83-й Такума Асано провел второй мяч в ворота немцев.

Это вторая сенсация на турнире. 22 ноября сборная Аргентины со счетом 1:2 уступила Саудовской Аравии.

Сборные Германии и Японии входят в группу Е. В 19:00 мск начнется матч между другими ее участниками, Испанией и Коста-Рикой.