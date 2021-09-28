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Месси впервые забил за ПСЖ

Месси впервые забил за ПСЖ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий Лионель Месси открыл счет голам за французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

На 74-й минуте матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против английского "Манчестер Сити" Месси с линии штрафной поразил ворота соперника. Этот гол стал для аргентинца первым после перехода в ПСЖ из испанской "Барселоны".

Игра проходит на поле ПСЖ, счет после гола Месси стал 2:0 в пользу парижан.

Месси стал игроком ПСЖ в августе нынешнего года. До этого всю карьеру провел в испанской "Барселоне", вместе с которой, в частности, четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Матч против "Манчестер Сити" является четвертым для Месси в составе ПСЖ.

футбол Лионель Месси

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