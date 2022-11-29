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В Аргентине сочли преувеличенными обвинения Месси в оскорблении Мексики

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро считает, что боксер Сауль Альварес, раскритиковавший Лионеля Месси за брошенную на пол в раздевалке футболку сборной Мексики, не разбирается в футболе.

"Сеньор Канело, не ищите оправданий или проблем, вы наверняка ничего не знаете о футболе и о том, что происходит в раздевалке. Футболки всегда лежат на полу после игры из-за пота", - написал Агуэро в соцсетях. Он считает, что Месси пнул футболку случайно – при попытке снять бутсу.

Абсолютный чемпион мира в среднем весе мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес ранее возмутился поведением нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси после матча сборной Мексики с аргентинцами на ЧМ. Поводом для критики стало появившееся видео из раздевалки сборной Аргентины. Согласно ролику Месси сначала слегка пинает футболку одного из игроков сборной Мексики, затем встает на нее. Альварес считает, что своими действиями Месси оскорбил Мексику.

Матч ЧМ-2022 Аргентина – Мексика прошел 26 ноября. Результат – 2:0 в пользу Аргентины. На счету Месси – гол и голевая передача.

футбол ЧМ-2022 Катар Лионель Месси
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