Боксер Альварес обвинил Месси в оскорблении Мексики

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Абсолютный чемпион мира в среднем весе мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес возмутился поведением нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси после матча сборной Мексики с аргентинцами на ЧМ.

Поводом для критики стало появившееся видео из раздевалки сборной Аргентины. Согласно ролику Месси сначала слегка пинает футболку одного из игроков сборной Мексики, затем встает на нее.

"Вы видели, как Месси мыл пол мексиканской футболкой?" - написал Альварес в соцсетях.

"Я хочу, чтобы вы уважали Мексику так же, как уважаю Аргентину я", - добавил боксер, отметив, что имеет претензии конкретно к Месси, а не всей Аргентины.

Спустя некоторое время Альварес добавил: "Лежащая на полу футболка сборной Мексики – это уже оскорбление".

Матч ЧМ-2022 Аргентина – Мексика прошел 26 ноября. Результат – 2:0 в пользу Аргентины. На счету Месси – гол и голевая передача.

Альварес провел одержал на профессиональном 58 побед (39 – нокаутом), два боя провел вничью и потерпел два поражения.