Португалия требует ФИФА вернуть Роналду авторство гола в ворота Уругвая

Фото: Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Португальская федерация футбола готовит доказательства того, что именно Криштиану Роналду стал автором первого гола в ворота сборной Уругвая в матче чемпионата мира в Катаре, сообщает El Chiringuito.

С этими доказательствами португальская сторона намерена обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Прошедший 28 ноября матч второго тура ЧМ завершился победой Португалии со счетом 2:0. Первый гол состоялся на 54-й минуте. Изначально авторство гола было записано на Роналду, который откликнулся на подачу Бруно Фернандеша справа. Характер реакции Роналду на гол говорил, что именно он поразил ворота Уругвая ударом головой. Однако по видеоповторам возникли сомнения, что он коснулся мяча, в результате ФИФА переписала гол на Фернандеша.

Ранее Роналду забил мяч с пенальти в ворота Ганы и стал первым в истории футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.