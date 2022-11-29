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Португалия победила Уругвай и досрочно пробилась в плей-офф ЧМ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сборная Португалии по футболу победила команду Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Игра в Лусаиле закончилась со счетом 2:0. Дубль в составе португальской команды оформил Бруну Фернандеш, он забил на 54-й минуте с игры и реализовал пенальти на 90+1-й минуте.

Португалия лидирует в группе H, набрав 6 очков. Вторую строчку занимает Гана (3 очка). На третьей позиции идет сборная Южной Кореи (1 очко). Уругвай замыкает таблицу на четвертом месте, команда имеет в активе 1 очко и уступает Южной Кореи по разнице забитых и пропущенных мячей.

Португалия обеспечила себе участие в плей-офф турнира, поскольку не опустится ниже второго места в группе.

В заключительном третьем туре Португалия сыграет с Южной Кореей, Уругвай встретится с Ганой, матчи пройдут 2 декабря.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022
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