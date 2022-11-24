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Роналду стал первым в мире игроком, забившим на пяти ЧМ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым из футболистов в истории забил на пяти чемпионатах мира.

Во втором тайме матча ЧМ-2022 против Ганы в Катаре форвард поразил ворота соперника, реализовав пенальти.

Ранее 37-летний футболист забивал на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014, 2018 годы.

До Роналду забить мячи на пяти чемпионатах мира ранее не удавалось никому. На четырех ЧМ забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе, аргентинец Лионель Месси (последний – включая нынешний чемпионат).

футбол Криштиану Роналду
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