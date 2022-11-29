Иран - США, Уэльс - Англия. Онлайн третьего тура ЧМ
Определяются команды, которых делегирует в плей-офф группа В
Уэльс - Англия. 0:0
Упустили англичане мяч за лицевую линию. Настаивают на угловом. Но нет - удар от ворот
Уэльс - Англия. 0:0
Еще один штрафной готовится бить Англия. Куда опаснее ожидается
Уэльс - Англия. 0:0
Англичане заработали право на штрафной из-за игры рукой соперником. После подачи с левого фланга мяч был выбит защитником. Последующий удар из-за пределов штрафной цели не достиг. Если, конечно, таковой был не фотограф
Уэльс - Англия. 0:0
Опасно!
Иран - США. 0:0
Кристиан Пулишич бьет головой. Несильно, вратарь поймал мяч. Но хоть что-то
Иран - США. 0:0
Здесь движуха. Сборной США удалось нанести сочный удар по воротам. Юнус Муса выстрелил - выше ворот!
Уэльс - Англия. 0:0
В этом матче пока все спокойно. Игроки обеих команд подолгу разыгрывают мяч в поле, не решаясь обострять игру впереди
Иран - США. 0:0
Но теперь иранская сборная ответила длительной атакой. Активен, в частности, был экс-футболист "Зенита", "Рубина", "Ростова" Сердар Азмун. Сейчас он является игроком "Байера"
Иран - США. 0:0
Американские футболисты пошли в атаку с первых же минут
У игры Иран - США имеется своя подоплека, связанная с тонкостями взаимоотношений этих стран. Не обошлось на ЧМ без провокаций. Так, сборная США выложила в соцсетях изображение иранского флага без эмблемы Исламской Республики. Говорят, Иран потребовал для соперника длительной дисквалификации
Ну все, началось! Матчи стартовали!
На всякий случай. По какому принципу определят лучшего при равенстве очков. Ну, может же Уэльс победить Англию. Так вот:
- разница голов
- количество голов
- кто круче сыграл друг с другом. Если Уэльс выиграет у Англии, то он окажется выше. При равенстве показателей выше, разумеется. Кстати, если Иран сыграет вничью с США, у трех команд (при победе валлийцев над англичанами), три команды наберут по 4 балла. Хотя Иран в таком случае вроде как должен продуть уже по разнице голов
- разница забитых и пропущенных голов в матчах между этими командами.
- количество голов в этих же матчах.
Интригующе...
Вот так выглядит турнирная таблица в группе после двух туров:
Англия – 4 очка (голы – 6:2)
Иран – 3 (4:6)
США – 2 (1:1)
Уэльс – 1 (1:3)
В 22:00 начнутся матчи группы В Иран - США, Уэльс - Англия!
"Интерфакс" проводит трансляцию еще двух матчей чемпионата мира в Катаре одновременно!
Добрый вечер, уважаемые любители футбола!