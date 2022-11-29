Иран - США, Уэльс - Англия. Онлайн третьего тура ЧМ

На всякий случай. По какому принципу определят лучшего при равенстве очков. Ну, может же Уэльс победить Англию. Так вот:

- разница голов

- количество голов

- кто круче сыграл друг с другом. Если Уэльс выиграет у Англии, то он окажется выше. При равенстве показателей выше, разумеется. Кстати, если Иран сыграет вничью с США, у трех команд (при победе валлийцев над англичанами), три команды наберут по 4 балла. Хотя Иран в таком случае вроде как должен продуть уже по разнице голов

- разница забитых и пропущенных голов в матчах между этими командами.

- количество голов в этих же матчах.