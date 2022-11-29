Сборные Нидерландов и Сенегала вышли в плей-офф ЧМ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сборные Нидерландов и Сенегала пробились в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Во вторник в заключительном туре группового этапа Нидерланды победили национальную команду Катара со счетом 2:0. На 26-й минуте гол провел Коди Гакпо, на 49-й – Френки де Йонг.

В другой встрече Сенегал нанес поражение Эквадору - 2:1. На 44-й минуте Исмаила Сарр, реализовав пенальти, вывел команду Сенегала вперед. На 68-й минуте эквадорец Мойсес Кайседо провел ответный гол. Но через две минуты Калиду Кулибали забил победный для сборной Сенегала гол.

Таким образом, в группе А нидерландцы набрали семь очков и вышли в плей-офф с первого места. Сенегальцы с шестью баллами продолжат борьбу со второй строчки.

Эквадор (4 очка) и Катар (0) покидают турнир.

Плей-офф стартует 3 декабря. Досрочно в 1/8 финала уже пробились Франция, Бразилия и Португалия.