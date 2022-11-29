Поиск
Реклама20idei.ru

Сборные Нидерландов и Сенегала вышли в плей-офф ЧМ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сборные Нидерландов и Сенегала пробились в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Во вторник в заключительном туре группового этапа Нидерланды победили национальную команду Катара со счетом 2:0. На 26-й минуте гол провел Коди Гакпо, на 49-й – Френки де Йонг.

В другой встрече Сенегал нанес поражение Эквадору - 2:1. На 44-й минуте Исмаила Сарр, реализовав пенальти, вывел команду Сенегала вперед. На 68-й минуте эквадорец Мойсес Кайседо провел ответный гол. Но через две минуты Калиду Кулибали забил победный для сборной Сенегала гол.

Таким образом, в группе А нидерландцы набрали семь очков и вышли в плей-офф с первого места. Сенегальцы с шестью баллами продолжат борьбу со второй строчки.

Эквадор (4 очка) и Катар (0) покидают турнир.

Плей-офф стартует 3 декабря. Досрочно в 1/8 финала уже пробились Франция, Бразилия и Португалия.

футбол ЧМ-2022
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2022

Нидерланды цепляются за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ

Нидерланды цепляются за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ
ЧМ-2022

Португалия требует ФИФА вернуть Роналду авторство гола в ворота Уругвая

Португалия требует ФИФА вернуть Роналду авторство гола в ворота Уругвая

Руководство "Ювентуса" объявило об уходе в отставку

ЧМ-2022

Португалия победила Уругвай и досрочно пробилась в плей-офф ЧМ

ЧМ-2022

Бразилия победила Швейцарию и завоевала путевку в плей-офф ЧМ

ЧМ-2022

Сборная Ганы победила Южную Корею на чемпионате мира по футболу

ЧМ-2022

Сербия упустила победу над Камеруном, пропустив два гола за три минуты

Сербия упустила победу над Камеруном, пропустив два гола за три минуты

Владельцы ФК "Пари Сен-Жермен" решили продать долю в клубе

"АвтоВАЗ" предоставит ФК "Зенит" автомобили LADA Vesta

"АвтоВАЗ" предоставит ФК "Зенит" автомобили LADA Vesta
ЧМ-2022

Германия и Испания сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Германия и Испания сыграли вничью на чемпионате мира по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });