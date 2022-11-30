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Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на выезде

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на выезде
Фото: Will Newton/Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота "Ванкувера" в матче Национальной хоккейной лиги и стал рекордсменом НХЛ по числу голов в гостевых встречах.

Он отличился в первом периоде игры и побил рекорд, ранее принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Теперь у Овечкина 403 гола в матчах на выезде, У Гретцки – 402.

Матч завершился победой "Вашингтона" со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).

37-летний россиянин довел общее число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 793. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов. Лидирует Гретцки (894), на втором месте находится Горди Хоу (801).

403-й выездной гол Овечкина

хоккей НХЛ Александр Овечкин
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