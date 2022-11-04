Поиск
Реклама20idei.ru

Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб в НХЛ

Перед матчем "Вашингтона" россиянину пожелал удачи сын ныне покойного рекордсмена

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Гол российского нападающего Александра Овечкина за "Вашингтон" в матче Национальной хоккейной лиги против "Детройта" стал повторением рекорда НХЛ по числу точных бросков в составе одного клуба.

Овечкин, который в НХЛ проводит карьеру только в составе "Вашингтона", довел число своих голов здесь до 786. Столько же голов принадлежит ныне покойному канадцу Горду Хоу, который основную часть карьеры в НХЛ провел в "Детройте".

Между тем, перед матчем "Детройт" - "Вашингтон" Овечкина поприветствовал сын Горди Хоу Марк Хоу, знавший, что россиянин до стартового вбрасывания отставал от его отца по этому показателю на один гол.

"Привет, Алекс, - сказал Марк, пожимая руку Овечкину. - Рад встрече" (диалог приводится на сайте НХЛ).

"Я тоже рад знакомству", - ответил Овечкин.

"От своего имени, Горди и семьи Хоу мы желаем вам всего наилучшего. Удачи. Продолжай. Не останавливайся", - напутствовал российского форварда Марк Хоу.

В результате Овечкин отметился голом в ворота "Детройта", который, однако, не спас "Вашингтон" от поражения со счетом 1:3.

Что касается карьеры в НХЛ в целом, то Горди Хоу забросил в общей сложности в ворота соперников 801 шайбу. По этому показателю он занимает второе место вслед за соотечественником, Уэйном Гретцки (894). Овечкин с 786 шайбами на третьем месте.

хоккей НХЛ Александр Овечкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хет-трик Кузьменко принес "Ванкуверу" победу над "Анахаймом" в НХЛ

Касаткина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA

Хачанов проиграл Джоковичу в третьем круге турнира Masters в Париже

Футболист "Барселоны" Жерар Пике объявил о завершении карьеры

Футболист "Барселоны" Жерар Пике объявил о завершении карьеры

Восемь футболистов "Спартака" попали в расширенный состав сборной России

Восемь футболистов "Спартака" попали в расширенный состав сборной России

Андрей Рублев проиграл в третьем круге турнира Masters в Париже

Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев дисквалифицирован на три игры

Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев дисквалифицирован на три игры

Футболист "Оренбурга" Сычевой признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" забил пять мячей "Селтику" в матче Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" забил пять мячей "Селтику" в матче Лиги чемпионов УЕФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });