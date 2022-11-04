Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб в НХЛ

Перед матчем "Вашингтона" россиянину пожелал удачи сын ныне покойного рекордсмена

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Гол российского нападающего Александра Овечкина за "Вашингтон" в матче Национальной хоккейной лиги против "Детройта" стал повторением рекорда НХЛ по числу точных бросков в составе одного клуба.

Овечкин, который в НХЛ проводит карьеру только в составе "Вашингтона", довел число своих голов здесь до 786. Столько же голов принадлежит ныне покойному канадцу Горду Хоу, который основную часть карьеры в НХЛ провел в "Детройте".

Между тем, перед матчем "Детройт" - "Вашингтон" Овечкина поприветствовал сын Горди Хоу Марк Хоу, знавший, что россиянин до стартового вбрасывания отставал от его отца по этому показателю на один гол.

"Привет, Алекс, - сказал Марк, пожимая руку Овечкину. - Рад встрече" (диалог приводится на сайте НХЛ).

"Я тоже рад знакомству", - ответил Овечкин.

"От своего имени, Горди и семьи Хоу мы желаем вам всего наилучшего. Удачи. Продолжай. Не останавливайся", - напутствовал российского форварда Марк Хоу.

В результате Овечкин отметился голом в ворота "Детройта", который, однако, не спас "Вашингтон" от поражения со счетом 1:3.

Что касается карьеры в НХЛ в целом, то Горди Хоу забросил в общей сложности в ворота соперников 801 шайбу. По этому показателю он занимает второе место вслед за соотечественником, Уэйном Гретцки (894). Овечкин с 786 шайбами на третьем месте.