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Роналду оказался близок к переходу в "Аль-Наср"

Роналду оказался близок к переходу в "Аль-Наср"
Фото: Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Криштиану Роналду в ближайшее время может подписать с футбольным клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср", сообщает Marca.

Соглашение будет рассчитано на два с половиной сезона, по его условиям 37-летний футболист будет получать 200 млн евро за сезон. В эту сумму, помимо заработной платы, включены доходы от рекламных соглашений.

СпортРоналду стал первым в мире игроком, забившим на пяти ЧМЧитать подробнее

22 ноября Роналду расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед" по обоюдному согласию сторон. За оба периода выступлений за МЮ футболист стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также по разу Роналду выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Англии. В 346 матчах за "Манчестер Юнайтед" Роналду забил 145 голов.

Также португалец выиграл многочисленные титулы, защищая цвета испанского "Реала" и итальянского "Ювентуса". Вместе со сборной Португалии он по разу выиграл чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА.

В настоящее время он находится в Катаре, где проходит чемпионат мира-2022. Проведя гол в ворота Ганы, Роналду стал автором рекорда: он – первый в истории, кто забил на пяти чемпионатах мира.

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