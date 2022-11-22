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"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду
Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Криштиану Роналду и "Манчестер Юнайтед" расторгли соглашение, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Решение принято по обоюдному согласию сторон.

В своем заявлении "Манчестер Юнайтед" благодарит 37-летнего форварда за вклад в игру команды и желает спортсмену успехов в будущем.

14 ноября в СМИ появились высказывания Роналду, в резкой форме раскритиковавшего клуб, его нынешнего и бывшего главных тренеров. В частности, Роналду заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага, и считает, что клуб предал его. По мнению португальца, после ухода из команды в 2013 году главного тренера сэра Алекса Фергюсона клуб остановился в развитии.

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На следующий день тен Хаг на встрече с руководством футбольного клуба сообщил, что больше не будет задействовать Роналду в матчах МЮ.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Португалии в Катаре, где проходит чемпионат мира 2022 года.

Летом 2021 года Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед", с которым ранее выиграл большое количество титулов - как в Англии, так и в еврокубках. В составе МЮ он стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также по разу Роналду выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Англии.

В 346 матчах за "Манчестер Юнайтед" Роналду забил 145 голов.

футбол Манчестер Юнайтед МЮ Криштиану Роналду
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