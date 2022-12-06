Кокорин рассказал о возможном назначении Дзюбы тренером на Кипре

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий кипрского футбольного клуба "Арис" нападающий Александр Кокорин заявил, что что форварда Артема Дзюбу могут трудоустроить на Кипре на должность тренера.

"Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера", - приводит слова Кокорина Sport 24.

Кокорин предположил, что у 34-летнего Дзюбы должно получиться на новом поприще.

"Почему нет? Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко…", - сказал футболист.

В ноябре стало известно, что 34-летний Дзюба по взаимному согласию сторон расторг контракт с "Адана Демирспор". Четырехкратный чемпион России в составе петербургского "Зенита" Дзюба перешел в "Адана Демирспор" на правах свободного агента в августе этого года. В составе турецкой команды он провел четыре неполных матча, отметившись одним голом.