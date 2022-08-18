Дзюба подписал контракт с "Адана Демирспором" по схеме 1+1

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Турецкий клуб "Адана Демирспор" объявил о подписании контракта с российским нападающим Артемом Дзюбой. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления на год.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что в турецком клубе Дзюба будет зарабатывать около 1,5 миллиона евро.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его предыдущим клубом был "Зенит".

В прошлом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

"Адана Демирспор" занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.