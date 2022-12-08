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Панарин преодолел отметку в 600 очков в НХЛ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин Артемий Панарин оформил три голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегаса".

Это позволило российскому хоккеисту преодолеть отметку в 600 набранных очков за карьеру в НХЛ. Теперь у него 602 балла – 193 гола и 409 голевых передач в 536 матчах.

31-летний Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе "Чикаго", куда перешел из петербургского СКА. Также он играл за "Коламбус", с сезона-2019/20 защищает цвета "Рейнджерс".

Панарин победитель молодежного чемпионата, серебряный и дважды бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборных России. Вместе со СКА стал обладателем Кубка Гагарина.

хоккей НХЛ Артемий Панарин
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