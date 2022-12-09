Саммит МОК оставил в силе санкции российским и белорусским спортсменам

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не снимать санкции, наложенные на российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении МОК.

"Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе", - говорится в заявлении, текст которого обнародован на сайте МОК.

Сохраняется запрет на организацию, проведение и поддержку любых международных соревнований в России и Белоруссии, а также запрет на демонстрацию национальных гимнов, флагов и цветов российскими и белорусскими спортсменами.

В феврале МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от своих соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.