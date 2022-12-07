Бах выступил против отмены санкций к российскому спорту

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался за продление отстранения российских и белорусских спортсменов.

"По моему мнению, санкции против спортсменов РФ и Белоруссии должны оставаться в силе, так как они нарушили олимпийское перемирие", - сказал Бах в ходе пресс-конференции в среду.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от турниров. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.