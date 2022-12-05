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МОК оставил в силе санкции в отношении россиян и белорусов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета не собирается снимать санкции, наложенные на российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции в понедельник.

"Наша позиция по поводу санкций и принятых в феврале мер защиты не изменилась. На данный момент санкции в отношении России и Белоруссии уверенно остаются в силе", - сказал Адамс.

МОК в феврале рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от турниров россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций последовали рекомендации МОК.

МОК
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