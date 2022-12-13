СМИ сообщили о намерении Роналду продолжить выступать за Португалию

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий Криштиану Роналду не планирует ставить точку в выступлениях за сборную Португалии, сообщает Cmjornal.pt.

Отмечается, что 37-летний считает себя еще полезным для национальной команды.

Ранее предполагалось, что футболист покинут сборную после чемпионата мира-2022. На ЧМ в Катаре сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Марокко (0:1).

В настоящее время Роналду не является представителем ни одного клуба. Незадолго до старта ЧМ он расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед".