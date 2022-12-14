Франция - Марокко. Онлайн

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Глава восьмого округа французской столицы Жанна д'Отсер заявила, что полуфинальный матч Франции против Марокко может привести к серьезным беспорядкам.

"Все боятся войны, партизанской войны, гражданской войны", - сказала д'Отсер в эфире телеканала CNews, комментируя грядущий матч. Она отметила, что владельцы магазинов, расположенных на крупных улицах столицы, "очень волнуются, так как не знают, чем все это обернется". При этом, она добавила, что "не хотелось бы, чтобы Елисейские поля стали полем боя".

Согласно информации газеты "Фигаро", ряд магазинов даже усилил безопасность, оставив сотрудников охраны после работы в магазинах и разместив заграждения рядом с витринами.