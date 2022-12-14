Франция - Марокко. Онлайн
Победитель встречи выйдет в финал чемпионата мира и сыграет с Аргентиной
Продолжается игра
Софьян Буфаль упал в штрафной сборной Франции после контакта с Тео Эрнандесом и.. получил желтую. На симуляцию со стороны марокканца не похоже, а вот Эрнандес корчится от боли
Команды нанесли по два удара и по разу - в створ
Ну а у нас счет по-прежнему 1:0 в пользу сборной Франции
Замена у Марокко: Селим Амалла вместо Ромена Сеса
Согласно французским СМИ, ряд городов Франции, в частности Ницца и Марсель, где существенная часть населения - выходцы из стран Магриба, приняли решение не размещать гигантские экраны на улицах для показа матча. В Ницце решение объяснили "эпидемиологической ситуацией", а не опасениями за безопасность.
Глава восьмого округа французской столицы Жанна д'Отсер заявила, что полуфинальный матч Франции против Марокко может привести к серьезным беспорядкам.
"Все боятся войны, партизанской войны, гражданской войны", - сказала д'Отсер в эфире телеканала CNews, комментируя грядущий матч. Она отметила, что владельцы магазинов, расположенных на крупных улицах столицы, "очень волнуются, так как не знают, чем все это обернется". При этом, она добавила, что "не хотелось бы, чтобы Елисейские поля стали полем боя".
Согласно информации газеты "Фигаро", ряд магазинов даже усилил безопасность, оставив сотрудников охраны после работы в магазинах и разместив заграждения рядом с витринами.
Ответный ход сборной Франции! Оливье Жиру уходил в отрыв слева, он пробил по воротам и попал в штангу! От нее мяч отскочил за пределы поля!
Интересную атаку провели сейчас марокканцы. Под удар был выведен открывшийся в штрафной справа Зиеш. Удар у того получился, но слабым и неточным
Не всех ключевых фигур этой игры представил. Главный судья - Сесар Артуро Рамос (Мексика); автор текстовой трансляции - Владимир Нардин (Россия)
Перед стартом матча случился такой нечаянный эпизод
И вот опасный момент создают марокканцы! Состоялся удар из-за пределов штрафной! Уго Льорис вытянулся в струнку и вытащил мяч из нижнего угла!
Не сказать, что сборная Марокко находится в состоянии аффекта
Гризманн. Нет. Он бить не стал, прострелил налево. Мбаппе! Нет! Он хотел пробить и таки пробил. Но удар накрыли. ТЕО ЭРНАНДЕС!!! Да, именно он нанес точный удар с угла вратарской! 1:0 в пользу сборной Франциии!
ГООООООЛ!
Франция - Марокко. 1:0
Интересное наблюдение (видимо, я въедливый комментатор): стоит французам начинать держать мяч, с трибун раздается всеобщий гул
Пока мячом владеет в основном Марокко. Но впереди еще уйма времени
Матч начался!
О чем писал "Интерфакс" 10-го числа
Нарушения общественного порядка происходили в стране 10 декабря, когда команды Франции и Марокко отобрались для участия в полуфиналах после побед соответственно над сборными Англии и Португалии. Полиция сообщала о 170 задержаниях, в том числе 100 - в Париже. В тот день около 20 тыс. человек собрались вечером на Елисейских полях, создав серьезные помехи для привычной жизни французской столицы. Фанаты провоцировали стычки с полицией, применявшей против них спецсредства.
Европейские СМИ писали о беспорядках, устроенных болельщиками Марокко в Бельгии и Нидерландах, где также проживают внушительные марокканские сообщества.
Тут я по традиции должен сказать, что да, Франция - явный фаворит матча, марокканцам будет сложно победить этого статусного соперника. Но я подобное пишу про каждого соперника марокканцев, отводя им теневую роль. Но вот они - в полуфинале!
Стартовые составы команд
Франция: Уго Льорис, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Ибраима Конате, Теор Эрнандес, Юссуф Фофана, Орельен Тчуамени, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.
Марокко: Боно, Ашраф Хакими, Джавад Эль-Ямик, Наиф Агер, Нуссайр Мазрауи, Ромен Сес, Хаким Зиеш, Аззедин Унаи, Софьян Амрабат, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири.
Победитель в финале сыграет с Аргентиной, побежденный - с Хорватией
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча 1/2 финала чемпионата мира. Играют Франция и Марокко. Начало - 22:00!
Добрый вечер, уважаемые любители футбола!