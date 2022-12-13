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Сборная Аргентины разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 3:0 нанесли поражение Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.

Игра прошла в Лусаиле. Дубль в составе Аргентины оформил Юлиан Альварес (39-я и 69-я минуты), еще годин гол - на счету Лионеля Месси (34, пенальти).

Месси сыграл 25-й матч на мировых первенствах, повторив рекорд немца Лотара Маттеуса.

В финале Аргентина сыграет с победителем второго полуфинала, где действующий мировой чемпион Франция 14 декабря встретится с Марокко. Проигравшая во втором полуфинале команда встретится с Хорватией в матче за третье место. Финал состоится 18 декабря, матч за бронзовые медали - 17 декабря.

Аргентина в шестой раз добралась до финала чемпионата мира. В 1978 и 1986 годах южноамериканцы стали чемпионами, в решающих матчах турниров 1930, 1990 и 2014 годов - серебряными призерами.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022 Катар Лионель Месси
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