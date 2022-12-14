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Месси заявил, что ЧМ в Катаре будет последним в его карьере

Месси заявил, что ЧМ в Катаре будет последним в его карьере
Фото: FIFA via Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отметил, что финальный матч ЧМ-2022 в Катаре станет для него заключительным на чемпионатах мира в карьере.

"Я очень рад, что смог добиться этого. Я завершаю свое путешествие на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале", - приводит слова 35-летнего Месси Ole.

13 декабря сборная Аргентины со счетом 3:0 победила Хорватию. На счету Месси – гол и голевая передача. В общей сложности в Катаре он забил пять голов и сделал три голевые передачи.

Для Месси турнир в Катаре – пятый чемпионат мира в карьере. Он сыграл в 25 матчах на мировых первенствах, повторив рекорд немца Лотара Маттеуса.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с победителем пары Франция - Марокко.

футбол ЧМ-2022 Лионель Месси
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