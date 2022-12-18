Политики и спортсмены со всего мира поздравляют Аргентину с победой на ЧМ по футболу

Фото: Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Мировые лидеры и известные спортсмены выражают радость в связи с победой аргентинской сборной по футболу на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Так, президент Аргентины Альберто Фернандес выразил сборной страны благодарность за победу на чемпионате.

"Всегда вместе, всегда вместе. Мы чемпионы мира. Больше нет слов. Спасибо, сборная Аргентины, - написал Фернандес на своей странице в соцсети. - Спасибо игрокам и тренерскому штабу. Они являются примером того, что нельзя опускать руки. У нас великий народ и великое будущее".

Радость в связи с победой Аргентины выразил и экс-президент страны Маурисио Макри.

"Спасибо, ребята, спасибо тренерскому составу, это прекрасно! Да здравствует Аргентина, да здравствует Южная Америка! - говорится в его сообщении. - Нам повезло жить во времена Лионеля (Месси - ИФ) и видеть его игру. (...) Вы заслужили это больше, чем кто-либо, спасибо, что принесли кубок аргентинцам!"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявил, что рад тому, как завершился чемпионат мира.

"Аргентина! Какой же финал они нам подарили. Подарили игру, в которую отдали душу и сердце. Мы счастливы и гордимся тем, что чемпионат мира по футболу возвращается в Южную Америку. Я уверен, что мой друг Диего (Марадона, ныне покойный легендарный аргентинский футболист - ИФ) празднует с нами. Поздравляем!" - написал Мадуро в соцсети.

Президент Доминиканской республики Луис Абинадер также поздравил аргентинскую сборную с победой.

"Поздравляем аргентинскую футбольную команду с титулом чемпиона мира по футболу. Поздравляем наших аргентинских братьев!" - заявил он.

Порадовался за Аргентину и президент Мексики Лопес Обрадор.

"Аргентина: за профессионализм, справедливость и словно по божественному повелению", - написал он соцсети.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь поблагодарил французскую сборную за игру.

"Благодаря сборной Франции мы стали мечтать", - заявил он.

Премьер Индии Нарендра Моди поздравил как Аргентину, так и Францию, которая уступила аргентинской сборной.

"Этот футбольный матч запомнится как наиболее захватывающий. Поздравляю Аргентину с тем, что они стали чемпионами мира по футболу! Они показали невероятную игру на протяжении всего чемпионата. Миллионы индийских фанатов Аргентины и Месси радуются блестящей победе!" - говорится в сообщении Моди.

"Поздравляем Францию с ярким выступлением на чемпионате мира! Они также порадовали любителей футбола своим мастерством на пути к финалу", - подчеркнул президент Индии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не остался в стороне от поздравлений.

"Я искренне поздравляю Аргентину и всех аргентинцев с победой на чемпионате мира по футболу в 2022 году после одного из самых напряженных финалов в истории", - говорится в его сообщении.

Бразильский футболист Неймар опубликовал в соцсетях фотографии с Лионелем Месси, которую подписал фразой: "Поздравляю, брат".

Завершивший карьеру аргентинский футболист Серхио Агуэро опубликовал видео, на котором он радуется победе Аргентины.

"Чемпионы мира", - написал он прописными буквами в соцсетях.

Итальянский футбольный вратарь Джанлуиджи Буффон со своей стороны высоко оценил игру аргентинцев и французов.

"Поздравляем Аргентину! Они всегда верили в это, боролись с первой до последней минуты за кубок. Уважение - Франции! Они смогли несколько раз отыграться, ни разу не сдавшись", - написал Буффон.

Индийская тяжелоатлетка Саикхом Мирабаи Чану также высоко оценила финальную игру на чемпионате мира.

"Поздравляю Аргентину за невероятную победу на чемпионате мира по футболу 2022. Хорошо сыграно, Франция. Месси и (Килиан - ИФ) Мбаппе играли как настоящие чемпионы!" - заявила она.

Финал чемпионата мира по футболу смотрели и такие знаменитости, как певец Рики Мартин.

"Боже. Какое безумие! Поздравляю!" - написал пуэрто-риканский исполнитель.

Исходу игры порадовался американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск.

"Лучшей игры и желать нельзя. Невероятная игра Аргентины и Франции", - написал он в своей соцсети.

Футболисты сборной Аргентины обыграли соперников из Франции в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время игры в Лусаиле завершилось со счетом 2:2. В овертайме команды забили еще по одному голу - 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. "Интерфакс" вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.