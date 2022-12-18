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Сборная Аргентины по пенальти победила Францию и выиграла золото ЧМ

Сборная Аргентины по пенальти победила Францию и выиграла золото ЧМ
Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины завоевали золото чемпионата мира-2022 в Катаре. В серии пенальти финального матча ЧМ они обыграли Францию.

Основное время игры в Лусаиле завершилось со счетом 2:2. В овертайме команды забили еще по одному голу - 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

Аргентина вышла вперёд на 23-й минуте - с пенальти отличился Лионель Месси. На 36-й минуте Анхель Ди Мария удвоил преимущество аргентинцев. Франция сравняла счёт в конце второго тайма благодаря дублю Килиана Мбаппе, он реализовал пенальти на 80-й минуте и забил с игры на 81-й. Месси вновь вывел Аргентину вперед, оформив дубль на 109-й минуте. Мбаппе оформил хет-трик и сравнял счет, реализовав пенальти на 118-й минуте.

Решающий пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов забил Гонсало Монтиэль.

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