Финал ЧМ Аргентина - Франция. Онлайн

Сборная Франции на групповом этапе выиграла первые два матча - у Австралии (4:1) и Дании (2:1), обеспечив досрочный выход в плей-офф. В третьем туре французы потерпели поражение от Туниса (0:1). В результате Франция набрала 6 очков и вышла в 1/8 финала с первого места в группе D.

В 1/8 финала сборная Франции одолела Польшу (3:1), в четвертьфинале - Англию (2:1), в полуфинале выиграла у Марокко (2:0).