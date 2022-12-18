Финал ЧМ Аргентина - Франция. Онлайн
Хватается за голову Анхель Ди Мария. Месси выводил его острым пасом в штрафную слева, но защитник все же подставил ногу и перехватил мяч
Если бы я сейчас находился в том часовом поясе, где раннее утро, и только сейчас включил телевизор, то спросонья подумал бы, что игра близится к завершению, а Аргентина уступает в счете. Просто Аргентина сейчас действует настолько активно, словной ей надо срочно отыгрываться
Продолжается игра, все нормально. Льорис ввел мяч в поле
Тревожный момент у ворот сборной Франции. Уго Льорис лежит на поле после столкновения с аргентинцем.
Сборная Аргентина провела убедительную атаку. Де Пауль наносил удар, мяч от ноги защитника покинул поле
Мак Аллистер бьет по воротам сборной Франции издали: вратарь Льорис ловит мяч
Момент у ворот сборной Франции был сейчас, с робким ударом с линии вратарской площади. Особо стараться и не надо было: судья зафиксировал положение "вне игры"
Стартовые минуты игры проходят под песни аргентинских болельщиков, которых по обыкновению много! На чемпионате мира-2018 в России я посетил матч Аргентина - Исландия, находился в окружении аргентинских фанатов. От игры они отвлекались в исключительных случаях, когда фанаты сборной Исландии выдавали свои викинговые штучки с хлопками в ладоши
Представлюсь и сам: меня зовут Владимир Нардин
Началось! Прозвучал стартовый свисток главного судьи, коим на этой игре является польский рефери Шимон Марциняк
Если говорить по энергетике, то аргентинские игроки пели исполняли гимн яростнее, что ли. Но и французы тоже молодцы. С особенным настроем пел гимн Франции Макрон!
Команды выходят на поле! Сейчас прозвучат гимны стран!
Месси и Мбаппе обнялись в подтрибунном помещении. Они - одноклубники по "Пари Сен-Жермен"
Сейчас команды выйдут на поле. На этом самом поле в Лусаиле сейчас красочное файер-шоу
Сборная Франции на групповом этапе выиграла первые два матча - у Австралии (4:1) и Дании (2:1), обеспечив досрочный выход в плей-офф. В третьем туре французы потерпели поражение от Туниса (0:1). В результате Франция набрала 6 очков и вышла в 1/8 финала с первого места в группе D.
В 1/8 финала сборная Франции одолела Польшу (3:1), в четвертьфинале - Англию (2:1), в полуфинале выиграла у Марокко (2:0).
Турнирный путь на чемпионате мира сборная Аргентины начала с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2). После этого аргентинцы победили Мексику (2:0) и Польшу (2:0) и, набрав 6 очков, вышла в плей-офф с первого места в группе С.
В 1/8 финала сборная Аргентины нанесла поражение Австралии (2:1), в четвертьфинале по пенальти одолели команду Нидерландов (основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2), в полуфинале - Хорватию (3:0).
Вроде бы ничего не перепутал. Если перепутал, кивните
Сам Месси лидирует в списке бомбардиров ЧМ в Катаре вместе с французским форвардом Килианом Мбаппе, оба забили по пять мячей. По четыре гола - еще у двух представителей финалистов ЧМ: аргентинского нападающего Хулиана Альвареса и французского форварда Оливье Жиру.
И главная интрига: выиграет ли Месси чемпионат? Его вечному оппоненту Роналду это (пока) не удалось
Нас, уверен, ждет суперматч!
Стартовый состав сборной Франции: Уго Льорис, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Деотшанкюль Юпамекано, Тео Эрнандес, Брельен Тчуамени, Адориен Рабьо, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру
Стартовый состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль, Энцо Эрнандес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес
В 18:00 по московскому времени начнется матч финала чемпионата мира 2022 года Аргентина - Франция. Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию этого матча!
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