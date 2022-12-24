Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 802 число своих голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он забросил две шайбы в ворота "Виннипега" в ночь на среду по московскому времени, в результате стал вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Горди Хоу (801). Самым результативным игроком НХЛ является канадец Уэйн Гретцки – 894 гола.

В матче против "Виннипега" россиянин также оформил голевую передачу. Это помогло "Вашингтону" одержать победу со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Голы Овечкина состоялись на 19-й и (в пустые ворота) 60-й минутах.

Овечкин играет в НХЛ с 2005 года, вся его карьера в лиге связана с "Вашингтоном". В его составе 37-летний россиянин в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.