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Казанский "Зенит" стал 11-кратным обладателем Кубка России по волейболу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Волейболисты казанского "Зенита" в воскресенье стали победителями розыгрыша Кубка России по волейболу сезона-2022.

В финальном матче, состоявшемся в Новом Уренгое, "Зенит" нанес поражение местному "Факелу" - 3:0 (25:16, 25:14, 25:21).

Накануне в полуфинале казанцы одолели белгородское "Белогорье" - 3:0 (25:23, 25:22, 25:15). "Факел" победил новосибирский "Локомотив" - 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).

Таким образом, "Зенит" выиграл трофей 11-й раз, что является лучшим результатом среди мужских волейбольных клубов России. В 2021 году Кубок России также выигрывал "Зенит".

волейбол Зенит
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