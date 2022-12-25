Казанский "Зенит" стал 11-кратным обладателем Кубка России по волейболу
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Волейболисты казанского "Зенита" в воскресенье стали победителями розыгрыша Кубка России по волейболу сезона-2022.
В финальном матче, состоявшемся в Новом Уренгое, "Зенит" нанес поражение местному "Факелу" - 3:0 (25:16, 25:14, 25:21).
Накануне в полуфинале казанцы одолели белгородское "Белогорье" - 3:0 (25:23, 25:22, 25:15). "Факел" победил новосибирский "Локомотив" - 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).
Таким образом, "Зенит" выиграл трофей 11-й раз, что является лучшим результатом среди мужских волейбольных клубов России. В 2021 году Кубок России также выигрывал "Зенит".