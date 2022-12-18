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Московское "Динамо" стало обладателем кубка России по волейболу среди женщин

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" победило калининградский "Локомотив" в финале кубка России по волейболу среди женщин.

Итог встречи, состоявшейся в воскресенье в Туле - 3:0 (25:15, 25:23, 25:20).

Московский клуб пятый раз в своей истории стал обладателем женского кубка России.

В матче за "бронзу" хозяйка турнира клуб" Тулица" уступил в тай-брейке "Динамо - Метар" (Челябинск) - 2:3 (16:25, 22:25, 25:17, 25:21, 7:15).

Тула впервые принимала "финал четырех" кубка России по волейболу.

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