Московское "Динамо" стало обладателем кубка России по волейболу среди женщин
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" победило калининградский "Локомотив" в финале кубка России по волейболу среди женщин.
Итог встречи, состоявшейся в воскресенье в Туле - 3:0 (25:15, 25:23, 25:20).
Московский клуб пятый раз в своей истории стал обладателем женского кубка России.
В матче за "бронзу" хозяйка турнира клуб" Тулица" уступил в тай-брейке "Динамо - Метар" (Челябинск) - 2:3 (16:25, 22:25, 25:17, 25:21, 7:15).
Тула впервые принимала "финал четырех" кубка России по волейболу.