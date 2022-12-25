Большунов стал вторым в классическом спринте на этапе Кубка России в Красногорске

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал вторым в спринте классическим стилем, который прошел в воскресенье в подмосковном Красногорске в рамках пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

Большунов преодолел дистанцию 1,4 км за 2 минуты 57,96 секунды. От победителя Александра Терентьева он отстал на 1,70 секунды. Тройку призеров замкнул Глеб Ретивых (+2,79).

В текущем розыгрыше кубка Большунов одержал шесть побед и лидирует в общем зачете с большим отрывом, набрав 615 очков. У идущего вторым Ильи Семикова 393 балла.

У женщин в классическом спринте первенствовала олимпийская чемпионка Наталья Непряева, пробежавшая 1,4 км за 3 минуты 24,76 секунды. Анастасия Фалеева стала второй (+2.53). Третьей финишировала Диана Соболева (+3.05).

В общем зачете Непряева идет третьей (417). Лидирует Вероника Степанова (540). На втором месте находится Мария Истомина (449).

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 стартовал 19 ноября в Вершине Теи (Хакасия). Завершатся соревнования в Кировске (Мурманская область) 9 апреля 2023 года. Всего в календаре восемь этапов.