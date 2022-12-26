Умер чемпион СССР и России по футболу Сергей Дмитриев

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бывший нападающий "Зенита" Сергей Дмитриев скончался в возрасте 58 лет в понедельник, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста", - говорится в сообщении.

Дмитриев также выступал за московские "Динамо", ЦСКА и "Спартак", представлял "Тюмень", "Светогорец" и смоленский "Кристалл", играл в чемпионатах Испании, Австрии, Швейцарии, Израиля и Германии, неоднократно вызывался в сборную СССР.

В составе "Зенита" и ЦСКА Дмитриев по разу выиграл чемпионат СССР, в составе "Спартака" - чемпионат России.