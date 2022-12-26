Экс-футболист "Ювентуса" и сборной Уругвая умер на 50-м году жизни

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной Уругвая по футболу Фабиан О'Нил умер в возрасте 49 лет, сообщается на сайте уругвайского "Насьоналя", цвета которого спортсмен защищал на клубном уровне.

Скоропостижная смерть футболиста стала следствием его болезни: по сообщениям СМИ, у О'Нила был диагностирован цирроз печени.

Футболист в 1992 году выиграл чемпионат "Уругвая" в составе "Насьоналя". Также выступал за итальянские "Ювентус", "Перуджу" и "Кальяри".