Чемпион России по велогонкам BMX погиб от удара ножом во время конфликта в Саранске

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Экс-велогонщик, чемпион России по ВМХ-рейсу 2000 года Владимир Левин скончался, получив ножевое ранение во время конфликта.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря, когда в одним из кафе в Саранске возникла ссора между двумя мужчинами.

"Между ними завязалась драка. В результате от полученного удара ножом потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении республиканского СУ СКР. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В сообщении имя убитого не уточняется. Между тем, на сайте Федерации велосипедного спорта России сообщается о смерти чемпиона страны по велосипедному мотокроссу Владимира Левина.

"Бывший велогонщик Владимир Левин, чемпион России во ВМХ-рейсу 2000 года, победитель первенств страны Владимир Левин ушел из жизни в результате трагического инцидента, который случился в Саранске. Левин погиб в результате нападения злоумышленника, который убил его ножом", - говорится в сообщении.

Главный тренер сборной России по велоспорту-ВМХ Павел Костюков, слова которого приводятся в сообщении, выразил соболезнования семье, близким и коллегам Левина.

BMX - велосипедный мотокросс - один из видов велосипедного спорта.