Сборная Канады выиграла перенесенный из РФ молодежный ЧМ по хоккею

Канадский хоккеист Шейн Райт с Кубком молодежного ЧМ по хоккею Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады победили Чехию в финале чемпионата мира среди молодежных команд.

Результат встречи, победитель которой определился в овертайме, - 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу Канады, которая, таким образом, стала 20-кратным победителем турнира.

Бронзовым призером стала сборная США, в матче за третье место обыгравшая Швецию – 8:7 (1:0, 4:5, 2:2, 1:0). Победную шайбу американцы также провели в овертайме.

Турнир прошел в канадском Галифаксе. Изначально проведение соревнования было делегировано Омску и Новосибирску, но ЧМ пришлось перенести из России из-за введенных в отношении нее санкций. По этой же причине в чемпионате не смогли выступить сборные России и Белоруссии.