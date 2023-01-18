МОК оказался не против проведения в Москве Международных военных игр по регби-7

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Международный совет военного спорта (CISM) проведет свой конгресс в апреле в Москве, где летом пройдут первые международные военные игры по регби-7, заявил "Интерфаксу" председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

"Нас радует, что соответствующий Конгресс CISM, который не состоялся ранее из-за ковида, пройдет в апреле в Москве, а в августе на территории Москвы пройдут соревнования. Пока мы не можем точно сказать, какие команды приедут, но в Играх выступают очень сильные сборные, составленные из военнослужащих ЮАР, Англии, Новой Зеландии и других стран. Пока окончательный состав участников не известен", - сказал Артемьев

"Никто ничего не скрывал от МОК, они проводят консультации между собой. Мы имели на руках все письма и подтверждения проведения соревнования в Москве, но ждали официального опубликования на сайте. Это будет едва ли не единственным спортивным соревнованием в России, имеющим такое представительство. Надеемся, что приедут все", - добавил он.

"Это международная спортивная организация военнослужащих, которая проводит Олимпийские игры среди военных. Они работают под эгидой Международного олимпийского комитета, но у них очень высокая степень самостоятельности. Удивительно, в то время, как гражданские спортивные федерации фактически заблокировали участие российских спортсменов в соревнованиях, эта организация решила не отказываться от своих планов", - сообщил Артемьев.

"Мы говорили с ними о том, чтобы регби-7 стало экспериментальным видом спорта для Международного совета военного спорта, куда входят, как Вы понимаете, прикладные виды спорта. Мы хотим, чтобы регби-7 вошла в программу игр военных, которые проводит CISM", - подчеркнул собеседник агентства.

В рамках инициативы Российской Федерации по включению регби-7 в программу соревнований CISM в августе 2023 году в Москве пройдут первые в истории соревнования по олимпийской дисциплине регби под эгидой CISM.

Турнир будет проходить с 24 по 26 августа. Планируется, что в соревновании примут участие 16 команд, которые будут представлять четыре континента - Европа, Азия, Африка и Америка. Одну путевку от Европы получила сборная России, как страна-организатор турнира.

24 и 25 августа пройдут матчи группового этапа, 25 августа четвертьфиналы за 1-8 и 9-16 места, а 26 августа полуфинальные и финальные матчи.