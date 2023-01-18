Поиск

Футболист "Ростова" на правах аренды перешел в "Мальорку"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Мальорка" арендовала у "Ростова" боснийского защитника Денниса Хаджикадунича, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Арендное соглашение будет действовать до конца сезона.

В "Ростов" 24-летний футболист переходил из шведского "Мальме" в 2018 году. В этой же команде защитник сборной Боснии и Герцеговины играл в аренде с марта 2022 года.

"Мальорка" является командой Примеры, главного дивизиона испанского футбола, где в настоящий момент занимает 10-е место.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ISU вновь отказался от проведения в России Гран-при по фигурному катанию

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Первая ракетка России проиграла в стартовом круге Australian Open

Надаль выбыл из Australian Open

Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ

Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ

ЦСКА обыграл СКА в КХЛ

Джокович вышел во второй круг Australian Open

Джокович вышел во второй круг Australian Open

Рублев победил Тима в первом круге Australian Open

Пять представителей России выбыли из Australian Open в первый день турнира

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });