Футболист "Ростова" на правах аренды перешел в "Мальорку"
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Мальорка" арендовала у "Ростова" боснийского защитника Денниса Хаджикадунича, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Арендное соглашение будет действовать до конца сезона.
В "Ростов" 24-летний футболист переходил из шведского "Мальме" в 2018 году. В этой же команде защитник сборной Боснии и Герцеговины играл в аренде с марта 2022 года.
"Мальорка" является командой Примеры, главного дивизиона испанского футбола, где в настоящий момент занимает 10-е место.