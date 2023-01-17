"Бешикташ" предложил за капитана "Локомотива" 1,2 млн евро

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Турецкий "Бешикташ" предложил московскому "Локомотиву" 1,2 млн евро за трансфер полузащитника сборной России Дмитрия Баринова, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, сам "Локомотив" готов продать капитана команды, но за 15 млн евро. Такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.

Ранее стало известно, что "Бешикташ" начал переговоры о переходе Баринова.

На счету 26-летнего полузащитника гол и голевая передача в 20 матчах "Локомотива" в нынешнем сезоне. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Баринов играет в "Локомотиве" с 2015 года, стал в составе команды чемпионом, двукратным обладателем Кубка, обладателем Суперкубка России.

"Бешикташ" - 16-кратный чемпион Турции по футболу. Сейчас команда занимает в чемпионате страны пятое место, набрав 32 очка в 17 матчах.