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"Манчестер Сити" вновь стал самым доходным клубом мира

"Манчестер Сити" вновь стал самым доходным клубом мира
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Сити" занял первое место в рейтинге самых доходных футбольных клубов мира по итогам сезона-2021/22 по версии Deloitte.

Его доход составил 731 млн евро.

В пятерку лидеров также вошли испанский "Реал" (713,8 млн), английские "Ливерпуль" (701,7 млн) и "Манчестер Юнайтед" (688,6 млн), французский "Пари Сен-Жермен" (654,2 млн).

В топ-20 – доминирование представителей Английской премьер-лиги: 11 клубов. "Манчестер Сити" возглавляет рейтинг второй год подряд.

Общая выручка топ-20 клубов в сезоне-2021/22 составила 9,2 млрд евро, что на 13% больше показателей сезона-2020/21. Рост объясняется возвращением болельщиков после периода, связанного с COVID-19.

футбол
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