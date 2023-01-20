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Болгарский ФК "Левски" отказался от матчей со "Спартаком" и "Уралом"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Болгарский "Левски" решил не играть в товарищеских матчах против московского "Спартака" и екатеринбургского "Урала", сообщается на сайте футбольного клуба из Софии.

"Решение по ним было принято с расчетом на максимально полную подготовку представительной команды. Однако самым важным для нас остается единство клуба и болельщиков", - говорится в сообщении.

Между тем, "Спартак" объявил о том, что ищет нового соперника на игру.

"Сегодня "Левски" известил "Спартак" об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае. Наш клуб рассматривает возможность проведения игры с другим соперником", - говорится в заявлении "Спартака".

Ранее сообщалось, что болельщики "Левски" выступили против участия команды в этих матчах.

Что касается матча "Урал" - "Левски", он был запланирован на 31 января.

футбол Спартак Урал Болгария Левски
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