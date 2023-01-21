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Россиянка Александрова не смогла выйти в 1/8 финала Australian Open

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила представительнице Польши Магде Линетт в третьем круге турнира Большого шлема Australian Open.

Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счетом 3:6, 4:6.

Александрова занимает 18-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Линетт идет на 45-й позиции.

В 1/8 финала Линетт встретится с француженкой Каролин Гарсией (4-я строчка рейтинга).

Ранее в субботу россиянка Варвара Грачева (97) уступила в третьем круге чешке Каролине Плишковой (31) - 4:6, 2:6.

Александрова и Грачева были последними представительницами России в женской сетке Australian Open.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Australian Open Екатерина Александрова
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