Россиянка Александрова не смогла выйти в 1/8 финала Australian Open
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила представительнице Польши Магде Линетт в третьем круге турнира Большого шлема Australian Open.
Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счетом 3:6, 4:6.
Александрова занимает 18-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Линетт идет на 45-й позиции.
В 1/8 финала Линетт встретится с француженкой Каролин Гарсией (4-я строчка рейтинга).
Ранее в субботу россиянка Варвара Грачева (97) уступила в третьем круге чешке Каролине Плишковой (31) - 4:6, 2:6.
Александрова и Грачева были последними представительницами России в женской сетке Australian Open.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.