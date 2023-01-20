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Медведев выбыл из Australian Open

Медведев выбыл из Australian Open
Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя США Себастьяна Корде в третьем круге турнира Большого шлема Australian Open.

Противостояние в Мельбурне завершилось со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу американского спортсмена.

Медведев в настоящее время является восьмой ракеткой мира, Корда в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) располагается на 31-й строчке.

Таким образом, Медведев выбыл из турнира. В прошлом году он дошел на Australian Open до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Australian Open традиционно открывает серию турниров Большого шлема в календарном году.

теннис Australian Open Австралия Даниил Медведев
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