Первая ракетка России Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение британцу Дэниелу Эвансу в третьем раунде турнира Большого шлема Australian Open-2023 в Мельбурне.
Результат противостояния – 6:4, 6:2, 6:3 в пользу россиянина.
Рублев в рейтинге ATP занимает шестое место – наивысшее среди соотечественников, что делает его первой ракеткой России. Эванс располагается на 30-й строчке.
Следующий соперник Рублева – десятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне.