Поиск

Первая ракетка России Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение британцу Дэниелу Эвансу в третьем раунде турнира Большого шлема Australian Open-2023 в Мельбурне.

Результат противостояния – 6:4, 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

Рублев в рейтинге ATP занимает шестое место – наивысшее среди соотечественников, что делает его первой ракеткой России. Эванс располагается на 30-й строчке.

Следующий соперник Рублева – десятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне.

теннис Australian Open Андрей Рублев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации

"Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации

Медведев выбыл из Australian Open

Медведев выбыл из Australian Open

Хачанов вышел в четвертый круг Australian Open

Хачанов вышел в четвертый круг Australian Open

Капризов довел до 100 число своих голов в НХЛ

Капризов довел до 100 число своих голов в НХЛ

Сборная Эр-Рияда проиграла ПСЖ с Месси, несмотря на дубль Роналду

Фигуристка Щербакова попала в шорт-лист претендентов на премию ISU

"Манчестер Сити" вновь стал самым доходным клубом мира

"Манчестер Сити" вновь стал самым доходным клубом мира

Матч за мировую шахматную корону Непомнящий – Лижэнь пройдет в Астане

Джокович вышел в третий круг Australian Open

Пять из двадцати россиян смогли дойти до третьего круга Australian Open

Пять из двадцати россиян смогли дойти до третьего круга Australian Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });