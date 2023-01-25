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ЦСКА проиграл СКА, потерпев третье поражение подряд в КХЛ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил московский ЦСКА.

Матч в Петербурге завершился со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). В составе хозяев шайбы забросили Марат Хайруллин (18 мин), Эмиль Галимов (58) и Никита Гусев (60). За столичных армейцев отличился Даррен Диц (14).

Хайруллин забросил 25-ю шайбу в сезоне и является лидером бомбардирской гонки, набравший по системе "гол+пас" 50 очков (25+25).

ЦСКА потерпел третье поражение подряд в "регулярке", СКА, наоборот, выиграл третий матч кряду.

Лидер чемпионата и Западной конференции СКА набрал 90 очков, ранее петербуржцы досрочно оформили путевку в плей-офф. ЦСКА на "Западе" идет третьим (74 очка).

хоккей КХЛ
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