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Российский вратарь Хайкин перешел в английский ФК "Бристоль Сити"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт с "Бристоль Сити", сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

Срок действия соглашения с 27-летним россиянином рассчитан до конца текущего сезона.

Хайкин перешел в "Бристоль Сити" на правах свободного агента после истечения контракта с клубом "Буде-Глимт", в составе которого стал двукратным чемпионом Норвегии. Также он играл за израильские "Бней-Иегуду" и "Хапоэль" (Кфар-Сава), российские "Мордовию" и "Кубань"; будучи юношей, был задействован в системах английских "Челси", "Портсмуте" и "Рединге", московских "Торпедо" и "Динамо", португальского "Насьонала", испанской "Марбельи".

"Бристоль Сити" в настоящий момент выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе английского футбола, где занимает 17-е место.

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