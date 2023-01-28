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Китайский "Куньлунь" нанес "Спартаку" третье поражение в сезоне КХЛ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в овертайме проиграл пекинскому "Куньлунь Ред Стар".

Матч в подмосковных Мытищах завершился со счетом 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу клуба из столицы КНР.

Это уже четвертая встреча между командами в "регулярке" текущего сезона, три из которых закончились поражением "Спартака".

В Западной конференции "Спартак" занимает седьмое место (58 очков). "Куньлунь РС" идет 10-м (45).

хоккей КХЛ Спартак Куньлунь
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