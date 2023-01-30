Скончался член Зала хоккейной славы НХЛ Бобби Халл

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Легендарный канадский хоккеист "Чикаго" Бобби Халл скончался в возрасте 84-х лет, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Чикаго" опечалены уходом из жизни легенды "Блэкхокс" Бобби Халла, нашей суперзвезды, выступавшей с 1957 по 1972 год", - говорится в заявлении команды.

Халл в 1983 году был включен в Зал хоккейной славы, ему также принадлежит рекорд "Чикаго" по количеству заброшенных шайб - 604. В 2017 году он был включен в сотню лучших хоккеистов НХЛ всех времен. Халл участвовал в Суперсерии-1974 СССР - Канада.