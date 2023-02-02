В США поддержали рекомендации МОК по допуску россиян на турниры

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Новый глава Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддерживает стремление МОК разработать концепцию допуска россиян к международным турнирам.

"Мы выслушали многих спортсменов США и понимаем их реальное желание соревноваться со всеми лучшими спортсменами мира - но только если это произойдет при обеспечении безопасной и честной игры", - говорится в письме Сайкс, текст которого приводит Associated Press.

"Мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции и гарантирует, что к соревнованиям допускаются только нейтральные и чистые спортсмены", - отметил Сайкс.

"Если эти условия нейтралитета и безопасной, чистой и честной конкуренции будут соблюдены, мы верим, что дух Олимпийских и Паралимпийских игр возобладает. Это и впредь будет нашим основным направлением", - написал также он.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК. В январе 2023 года МОК допустил участие россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, в частности, осуждение проведение Россией спецоперации на Украине.