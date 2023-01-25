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МОК допустил возможность участия в международных турнирах россиян, не поддержавших СВО

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают проведение специальной военной операции России на Украине, сообщается в релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

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"Ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта. Таким образом, следует дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при соблюдении строгих условий, таких как выступление в качестве "нейтрального спортсмена" и никоим образом не представлять свое государство, как это уже происходит в профессиональных лигах, особенно в Европе, США и Канаде, а также в некоторых индивидуальных профессиональных видах спорта", - говорится в сообщении.

"Только спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это означает, в частности: конкурировать смогут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК", и не поддерживал операцию на Украине. "Получат допуск спортсмены, полностью соблюдающие Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения. Индивидуальные проверки должны проводиться для всех заявленных спортсменов", - отмечается в сообщении МОК.

В нем говорится, что в случае несоблюдения каким-либо спортсменом критериев, он будет немедленно снят с соревнований и отстранен от дальнейших соревнований.

В феврале 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от своих турниров россиян и белорусов. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

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