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ОКР не согласен с ограничениями, которые МОК предложил для россиян и белорусов

ОКР не согласен с ограничениями, которые МОК предложил для россиян и белорусов
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России проведет юридическую оценку решений исполкома МОК, который допустил участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на условиях осуждения СВО и в нейтральном статусе.

"Информацию со стороны МОК воспринимаем как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении! По сути, сегодняшнее заявление - попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан", - говорится в заявлении ОКР в среду.

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"Однако, вместе с тем, мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену", - отмечается там же."Сейчас с нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями. Приоритет для нас прежний - обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации", - подчеркивается в заявлении ОКР.

Ранее в среду сообщалось, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают проведение специальной военной операции России на Украине.

"Ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта. Таким образом, следует дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при соблюдении строгих условий, таких как выступление в качестве "нейтрального спортсмена" и никоим образом не представлять свое государство, как это уже происходит в профессиональных лигах, особенно в Европе, США и Канаде, а также в некоторых индивидуальных профессиональных видах спорта", - говорится в сообщении.

"Только спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это означает, в частности: конкурировать смогут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК" и не поддерживал операцию на Украине. "Получат допуск спортсмены, полностью соблюдающие Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения. Индивидуальные проверки должны проводиться для всех заявленных спортсменов", - отмечается в сообщении МОК.

В нем говорится, что в случае несоблюдения каким-либо спортсменом критериев, он будет немедленно снят с соревнований и отстранен от дальнейших соревнований.

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